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05 Mayıs 2018 14:06

CHP’den Köyceğiz’de birlik, beraberlik ve dostluk gecesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köyceğiz İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği birlik, beraberlik ve dostluk gecesi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

CHP’den Köyceğiz’de birlik, beraberlik ve dostluk gecesi

05 Mayıs 2018 14:06


Köyceğiz Kulak Mesire Alanı’nda yapılan geceye çok sayıda partili katıldı. Gecede 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapıldı.


CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, gecede yaptığı konuşmada, yönetimi adına katılımcılara teşekkür ettiğini dile getirdi.


İlçe Başkanı Erol, sözlerine şu sözlerle devam etti; “Yoğun programa rağmen gecemize gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle yer yüzünde ne varsa alın teri ile inşa eden emekçilerimizin, Emek ve Dayanışma Bayramı’nı bir kez daha coşkuyla kutluyorum. 25 Haziran’da sadece İzmir’in değil, Muğla’nın, Rize’nin, Artvin’in, Kars’ın, Çanakkale’nin dağlarında da çiçekler açacak buna inanıyoruz. Çünkü bizler bu ülkede kendi iktidarlarını sürdürmek için dar ağaçları kuranların değil, bu ülkenin tam bağımsızlığı için kendi sehpalarını devirenlerin yüreklerini, cesaretlerini taşıyoruz”




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