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28 Aralık 2016 11:03

CHP’den Milas Belediye Başkanı Tokat’a destek

CHP’den Milas Belediye Başkanı Tokat’a destek

28 Aralık 2016 11:03

Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Örgütü, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a destek ziyaretinde bulundu.

CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, İlçe örgütü, Gençlik ve Kadın kolları ile beraber Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.
Son günlerde bazı gazetelerde ve sosyal medya üzerinden Milas Belediyesi ve Belediye Başkanı Muhammet Tokat hakkında yapılan haksız eleştirilere karşı destek amaçlı ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan; "Başkan Tokat’a haksız yere yapılan her türlü aleyhte söz ve tavırları kınıyoruz. Her zaman, her koşulda Belediye Başkanımızın yanındayız"dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tokat CHP İlçe Örgütüne teşekkür etti.
Tokat yaptığı açıklamada; Milas Belediyesi Büyükşehir yasasından olumsuz yönden en fazla etkilenen Belediyelerden biri.Yinede bölgenin en fazla hizmet üreten Belediyeleri arasındayız.Mahallelerimize yaptığımız hizmetler ses getirmeye başladı.Bu da bazı kesimleri rahatsız etmiş durumda.Bizlerde insanız bazen hatalar yapabiliyoruz. İlçe örgütümüz olarak hatalarımızı söyleyip düzeltmemize yardımcı olacaksınız.Bu nedenle ziyaretinizi çok anlamlı buluyor ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.



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