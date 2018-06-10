CHP’li gençlerden Dalaman’da seçim çalışması

Sabah saatlerinde CHP Dalaman İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelen CHP Gençlik Kolları üyeleri, İlçe genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, CHP Dalaman İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Eryılmaz’ında aralarında bulunduğu gençlik kolları üyelerine CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, gazetemize yaptığı açıklamada; “İl Gençlik Kolları ve Dalaman İlçe Gençlik Kollarımız seçim çalışmaları kapsamında Atatürk, Seyfettin İnce caddesi ve Kenan Evren Bulvarı başta olmak üzere ilçe genelinde düşük sesli halkımızı rahatsız etmeyecek şekilde ses sistemi kurulmuş ve giydirilmiş minibüsler ile çalışma yaptılar. Atatürk Caddesi üzerinde ve Mehmetçik Parkı yanında bulunan stantlarımızı gezdiler, esnaf ziyareti yaptılar. Gençlerimizin ilgi gösterdiği, zaman geçirdiği iş yerlerini ziyaret ederek, gençlerle birlikte oldular.” diye konuştu.

CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Bekir Perçin, 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışma programı hazırladıklarını söyledi.

13 ilçedeki gençlik kolları ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini belirten Perçin; “24 Haziran’da hem Muğla’da Milletvekili sayısını arttırmak. Hem de Adayımız Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapmayı amaçlıyoruz. İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, partililerimiz gece gündüz emek harcıyorlar, alın teri döküyorlar. Muğla seçimlere hazır, genç arkadaşlarımızı da sandığa götürmek adına iyi bir çalışma yürütüyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz.” dedi.