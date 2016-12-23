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23 Aralık 2016 17:19

CHP’li Ünlü: “Marmaris’in gaziliğe değil devlet desteğine ihtiyacı var”

CHP’li Ünlü: “Marmaris’in gaziliğe değil devlet desteğine ihtiyacı var”

23 Aralık 2016 17:19

Ak Partili Darbe komisyonu üyesinin Marmaris’e "Gazi" ünvanı verilmesi önerisiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, bugün öneriyle ilgili detaylı açıklama yaptı. Marmaris’in isminin değiştirilmesine karşı olduklarını söyledi. Ünlü, dikkat çeken bir öneriyi dile getirdi. Marmarisli turizmcilerin isim değişikliğine değil , devlet desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu konuda Marmaris’te bir çalışma yapılabileceğini ifade etti.
CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, TÜRSAB heyetinin ilçe binasını ziyaretinde, Darbe Komisyonu üyesinin Marmaris’e Gazi ünvanı verilmesi önerisiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü öneriyi “oryantal” bulduğunu söyledi.
Ünlü, öneriyi farklı boyutlardaki yansımalarıyla ilgili de değerlendirdi. Bunlardan biri de pazarlamaya ilişkindi.Acar Ünlü, bu gibi konularda Marmaris yaşayanlarının da görüşünün alınması gerektiğine dikkat çekti. Marmaris’in isminin değiştirilmesinden yana olmadıklarını söyledi.Acar Ünlü, konuyla ilgili dikkat çeken bir öneriyi de dile getirdi. Marmarisli turizmcilerin isim değişikliğine değil , devlet desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu konuda Marmaris’te bir çalışma yapılabileceğini kaydetti.
Ünlü, Marmaris’e yapılacak destekle ilgili bölge yöneticileri ve halkın görüşünün alınabileceğini ifade etti.



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