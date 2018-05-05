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05 Mayıs 2018 14:09

CHP’nin Köyceğiz’deki yeni hizmet binası açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köyceğiz İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açılışı, çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP’nin Köyceğiz’deki yeni hizmet binası açıldı

05 Mayıs 2018 14:09


Çavuşoğlu Caddesi’ndeki yeni hizmet binası CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve katılımcıların açılış kurdelesini kesmesi ile yapıldı.


İlçe Başkanı Hüseyin Erol, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.


Erol; “İlçe yönetimi olarak, ilçe kongremizi yaptığımız tarihte bir söz vermiştik. O sözü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bütün insanların demokrasiye ne kadar aç olduklarını görüyorum, birliğe ve demokrasiye muhtaç olduğumuzu görüyorum. Bu parti binamızda birlikteliğin bir nişanesi olsun, bundan sonra paylaşımlarımızı demokrasi için bir ve beraber yapabilelim. Biz sadece fiziki alt yapıyı hazırlayabiliriz. Burayı diri tutmak, fikirlerin üretildiği bir alan haline getirmek ancak sizler ile birlikte mümkün olur. Bundan sonraki süreçte katkılarını bekliyorum. Parti binamız alt yapısı ile sivil toplum kuruluşlarının da toplantı amacı ile kullanması için uygundur. Kapımız her zaman her kesime açıktır. Seçim takvimi açıklandı, Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan ayı süresince parti binamız akşamları açık olacak. Sizleri akşamları burada birlikte olmaya şimdiden davet ediyorum.” diye konuştu


Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, partinin Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının kamuoyunda büyük memnuniyet oluşturduğunu söyleyen Erol, şunları kaydetti; “Köyceğiz’den, Muğla’dan Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye selamlar gönderiyorum, yolu açık olsun. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılırken yine bir Cuma günü idi dualarla açıldı ve biz bu meclisin gücüne 98 senedir çok inanıyoruz. İnanmaya da devam edeceğiz. Yine bir Cuma günü Köyceğiz ilçe binamızı açıyoruz. Umarım Köyceğiz’in siyasi hafızasında çok olumlu bir yer edinir. Biz artık iktidar istiyoruz.”




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