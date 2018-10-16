Çifci ve Çoban, İstanbul Jewelry Show'a katıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğretim görevlileri Canan Kork Çifci ve Evrim Çoban, Araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları kapsamında İstanbul Jewelry Show'a katıldı.

Sadece kuyumculuk sektörü mensuplarının ziyaret edebildiği, 100'den fazla ülkenin katıldığı, dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından biri olan 47. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı ya da İstanbul Jewelry Show,11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Fuarda üniversite ve yüksek okul adına firma ziyaretlerinde bulunan Çifci ve Çoban, Milas Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğrencilerinin AR-GE çalışmalarına katkı sağlayarak, inovasyon uygulamaları ile kuyumculuk mesleki bilgi ve becerilerini arttırabilmek amacıyla, mücevher süs taşı kesimi (elmas, renkli mücevher taşları) ile altın ve gümüş takı alanında yeni teknolojileri yakından izleme fırsatı buldu.

Fuarda mezun öğrencileri ile bir araya gelen öğretim görevlileri, 15 yıldır sektörde çalışan öğrencileri ile 4 yıl önce mezun olan öğrencilerini tanıştırarak sektörde işbirliğinin sağlanmasına katkı sundular ve mezun öğrencilerden aldıkları staj desteğini bu yılda başarılı ve sektörde çalışmak isteyen yeni öğrencilerle devam ettirebileceklerinin sözünü de aldılar.