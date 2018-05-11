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11 Mayıs 2018 11:13

Çiftçi tarlasını evden sulayacak

Muğla’nın Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde uygulanacak olan Basınçlı Elektronik Su Yönetim ve Denetim Otomasyon sistemi, tarımsal sulamalarda anlık, sezonluk ve uzun vadeli planlamaların yapılmasına imkan tanıyacak.

Çiftçi tarlasını evden sulayacak

11 Mayıs 2018 11:13


Planlamalar doğrultusunda sistemin otonom olarak işletilmesi sağlandı. Sistem her parsele 1 adet ultrasonik tarımsal sulama sayacı ile uzaktan kontrol ve otomasyona imkanı sağlıyor. Bu şekilde vana seti ile birlikte gerekli otomasyon (SCADA) sistemi takılarak tüm sulama şebekesi çiftçiler tarafından (parsel bazında takip edilerek) uzaktan kontrol ve kumanda edilebilecek. Bu proje çerçevesinde kullanılan otomasyon sistemi dahilinde elektronik yönetim ve iletişim cihazları başta olmak üzere kullanılan tüm yazılımlar, ölçüm ve kontrol ekipmanları yerli ve milli imkanlarla üretilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.


Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin tarlasına gitmek zorunda kalmadan evinden mobil cihazlar ile rahatlıkla sulama yapabilme imkanı sağlayan bu sistem, sulama planlamasında da sisteme girişi gerçekleştirilerek çiftçilerin su alma dönemi ve kullanım hakları, mobil cihazlar üzerinden veya SMS ile çiftçilerimize ulaştırılacaktır. Yapılan bu modern sulama sistemi ile çiftçilerimiz daha az su kullanılarak daha fazla verim elde etmiş olacaktır” dedi.




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