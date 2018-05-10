Çıkan yangından yayla evi küle döndü

Kısa sürede büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale etti.

Yangın sırasında mutfak bölümünde meydana gelen patlamalar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin su ve köpükle yaptığı müdahale yaklaşık 3 saat sürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başlandı.

Ev ve havyan damının yanında, mobilyalar, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyalar da tamamen yandı. Yangın esnasında hayvan damının yanında bulunan traktör de yanarken, yangında can kaybı yaşanmadı. Yanan alanın hemen yanındaki tavuk kümesindeki hayvanlar dışarı çıkarıldı. Yangının kuyu şalterinden kaynaklandığı düşünülüyor.