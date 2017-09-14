Çin Başkonsolosu Zengxian’ndan Başkan Gürün’e ziyaret

Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyarette konuşan Çin’in İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, Çin ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için 2015 yılında Çin İzmir Başkonsolosluğu’nun açıldığını ve Muğla ile birlikte 8 ilin sorumluluk alanlarında olduğunu söyledi. Çin’in Asya’daki en büyük ticari ortaklarından birinin Türkiye olduğunu söyleyen Zengxian ticari, ekonomik, sosyal anlamda Türkiye ile Çin arasında ilişkilerin çok geliştiğini söyledi. Muğla’nın doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ile bilinen bir şehir olduğunu söyleyen Başkonsolos Liu Zengxian Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü Çin’e davet etti. Başkonsolos Liu Zengxian Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3.Uluslararası Zurna Festivali’nde sahne alacak Çinli akademisyen-sanatçı Hu Meiling’i dinlemek için konsere katılacağını da sözlerine ekledi.

Başkan Gürün; “Çin ile tarihi, ekonomik, ticari ilişkilerimiz var.”

Türkiye ve Çin ilişkilerinin tarihsel bağları olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, Çin’in büyüyen ve gelişen yapısı ile dünya ekonomisine yön verdiğini belirtti. Gürün; “Türkiye ve Çin Asya kıtasında geçmişten gelen sağlam temelleri olan, gelişmekte olan ülkelere model olan ülkelerin başında geliyor. İki ülke arasında ekonomik, ticari ilişkilerin yanı sıra tarihten gelen bağlar da var. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 3.sünü düzenleyeceğimiz Uluslararası Zurna Festivali’nde Çin’den akademisyen bir sanatçımız zurnası ile bizlere eşlik edecek. Asya’dan Avrupa’ya kıtaları zurna enstrümanın melodileri ile bir araya getireceğiz. Sayın Başkonsolosa ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Çin Başkonsolosu Liu Zengxian, ziyaretin sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e Çin’de en çok tüketilen içecek olan çay ve çay seti armağan etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de Çin Başkonsolosu Liu Zengxian’e kırk yıl hatırı var diyerek kahve ve kahve seti armağan etti.