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17 Haziran 2017 18:05

Cinayet zanlısı jandarmadan kaçamadı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri, sahte kimlik kullanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Cinayet zanlısı jandarmadan kaçamadı

17 Haziran 2017 18:05


‘Kasten öldürme suçundan aranan şahısın Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde olabileceği ihbarını alan jandarma ekipleri Hisarönü Mahallesi Barlar Sokağı’ndaki bir restorana operasyon düzenledi.


Operasyonda, restoranda işletmeci olduğu kaydedilen ve üzerinde Halil adında bir sahte kimlik bulunan Selçuk Dana (35) gözaltına alındı.


Hakkında “kasten öldürme” suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dana, Ölüdeniz Karakol komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Dana, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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