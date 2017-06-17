Cinayet zanlısı jandarmadan kaçamadı

‘Kasten öldürme suçundan aranan şahısın Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde olabileceği ihbarını alan jandarma ekipleri Hisarönü Mahallesi Barlar Sokağı’ndaki bir restorana operasyon düzenledi.
Operasyonda, restoranda işletmeci olduğu kaydedilen ve üzerinde Halil adında bir sahte kimlik bulunan Selçuk Dana (35) gözaltına alındı.
Hakkında “kasten öldürme” suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dana, Ölüdeniz Karakol komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dana, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.