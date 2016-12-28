Cinayet zanlısı sağlık kontrolünden geçti

Muğla’nın Menteşe İlçesi Bayır mahallesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olayın faili Ramazan Ö., Fethiye’den Menteşe’yi getirildi. Şüpheli Ramazan Ö., sağlık kontrolünden geçirildi.

Sabah saatlerinde Bayır mahallesinde aralarındaki husumet nedeniyle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiası ile olay yerinden firar eden Ramazan Ö., Muğla jandarmasının özel ekipleri tarafından kısa sürede yer tespiti yapılarak annesinin yaşadığı Fethiye’de gözaltına alınmıştı. Şüpheli özel ekip tarafından Menteşe ilçesine getirildi. Şüpheli Muğla Sıtkı Koçman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.