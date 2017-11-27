Çizdiği resim 3 bin 500 kişinin hayatını değiştirdi

Zor şartlarda hayat mücadelesi veren Üniversite mezunu ressam Abidin Çayır tek hayalinin resim sergisi açarak elde edeceği gelirle sokak hayvanlarına yardım etmek olduğunu ifade etti.

Kızılağaç mahallesinde Pazar yerinde bulunan bir pet shop deposunda hayat mücadelesi veren 55 yıllık ressam Zeynel Abidin Çayır yaptığı resimleri satarak kazandığı parayı sokak hayvanlarına harcıyor. Şu anda 60 yaşında olan Çayır, resim çizmeye 5 yaşında başlamış. Ankara’da doğan Çayır, odun kömürleri ile kireçle boyanan beyaz evlerin duvarlarına çizdiği resimler dolayısıyla bir çok kez komşularından ve ailesinden azar işitmiş. Yine de resim çizmeyi bırakmayan Çayır Ankara’da ve İstanbul’da Sokak sanatçılığı yapmış. Son olarak Bodrum’a gelen Çayır, hayır sever bir vatandaşın dükkanının deposunu açması üzerine hep resim yapma imkanı, hem de resim merağı olanlara ücretsiz kurs verme imkanı bulmuş. Yaptığı resimlerden geçimini sağlayan çayır, fırça ve boya ihtiyacını karşıladıktan sonra geri kalan parası ile kaldığı deponun yan tarafında bulunan pet şhop dan mama alarak sokak hayvanlarını besliyor. Mahallede aç olan tüm hayvanları dar gelirine rağmen besleyen Çayır, yaptığı yemekleri de hayvanlarla paylaşıyor.

"Gecekondu evlere resim çizer dayak yerdim"

Gecekondu evlerin duvarlarına çizdiği resimler den dolayı dayak yediğini anlatan Çayır, “5 yaşından berri resim yapıyorum. Şu ana 60 yaşındayım 55 senedir resim çiziyorum. Resim çizmeye ise bizim dönemimizde beyaz badanalı evler olurdu. O evlerin bahçelerinde kazanlar kaynardı. Çamaşır yıkamak için, yemek yapmak için. Kazanlar için yana odunlar kömür olduğunda alırdım. O kömürlerle beyaz duvarlara resim yapardım. Ev sahipleri beni yakalayıp kulağımı çekerlerdi döverlerdi beni” dedi.

Çizdiği resimle 3 bin 500 kişi işine geri döndü

Üniversite mezunu olan Çayır, Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu ifade ederek “2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden emekli oldum. 2000 yılında özelleştirmeden dolayı 3 bin kişi işten atılmıştık. 2 sene işimize geri dönmek için mücadele ettik. Ben o dönem Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit’e bir resim çizdim. Bülent Ecevit’in omzuna barış güvercini kondurdum resmimde. Rahşan Ecevit’e resmi verdim. Resmin üzerine ’Özelleşme nedeniyle işten atılan tüm arkadaşlarımızın adına’ notunu yazdım. Rahşan Hanım bu resmimden çok memnun oldu ve bana dedi ki ‘Trilyon da verseniz bu resmin yerini tutmaz’ dedi. Ve bu resmin ardından bize yasa çıkarttırdı Rahşan Ecevit. 3 bin 500 insan böyle bir vesile ile işe tekrar alındı. en büyük mutluluğum böyle bir işe vesile olmaktır. O kadar insan tekrar kamuda işe girdi ve hayatta yaptığım belki de en hayırlı iş buydu. O resim sayesinde o kadar insan çoluğu çocuğu ekmek yedi. Bir emekli maaşım var. Resim yapmak için malzeme alıyorum. Resimden kazandığım parayla da hayvanlara mama alıyorum. Sokak hayvanlarına her zaman mama vermiyoruz. Yemekte yapıp veriyoruz” şeklinde konuştu.

1 yıl boyunca resim dersi aldığını da belirten Çayır, “Ben 1 yıl boyunca Profesör Cihat Aral’dan ders alım. Hiç sergi açmadım resimlerimi yapıp ufak tefek satışlar yapıyorum. İnşallah bir gün açacağım sergiyi bu çalışmalarımı sergilemek için. İmkanlarım çok kısıtlı destek olurlarsa bana çok memnun olurum. Sokak hayvanlarına bakıyorum onlara daha iyi imkanlar vermek için destek bekliyorum hayırseverlerden. Kazandığım parayı resim malzemelerime ve hayvanlara harcıyorum” şeklinde konuştu.

Dükkan deposunda yaşıyor

Dükkanlarının deposunu zor şartlarda yaşayan Abidin Çayır’a açtıklarını belirten Seray Petshop çalışanı Ömer Alandağ, şu sözlere yer verdi “Abidin abi çok yetenekli bir ressam. Bizde kendisini tanıdık ve sevdik. İmkanları zor olduğu için depomuzu verdik. Burada yatıp kalkıyor. Kendisi bilgili ve kültürlü bir insan. Bize de bazen resim dersi veriyor. Tablolarını üç beş kuruşa satıp, kazandığı parayla da bizden mama alıp sokak hayvanlarını besliyor”

Öte yandan, Çayır ücretsiz resim kursu verdiğini resim çizme tekniklerini öğrenmek isteyenlerin Kızılağaç mahallesinde bulunan Ser-ay Pet Shop’un deposuna gelebileceklerini belirtti.