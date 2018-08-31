Çocuk bezi çevreyi kirleten unsurlar arasında ilk üçte

Karayollarının sorumluluk sahasında olmasına rağmen, karayollarına atılan çöpler düzenli aralıklarla toplanıyor. Araçlardan atılan çöplerin başında cam ve pet şişeler, boş sigara kutuları ve orman yangınlarına davetiye çıkaran izmaritler geliyor. Listenin 3. sırasında ise çocuk bezleri yer alıyor. Duyarsız vatandaşlar arabada bebeklerinin altını değiştirdikten sonra, kullanılmış bezi camdan dışarı atıyor.

Toplumsal çevre bilincinin eksikliğine işaret eden bu durumun aslında idari para cezası var. Trafikte seyir halindeyken yola çöp atıldığının tespiti halinde 488 TL trafik cezası yazılabiliyor. İdari para cezaları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen personel veya trafik polisi, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma personeli tarafından uygulanıyor.