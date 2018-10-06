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Çocuk gözüyle tarımı anlattılar

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı “Organik Tarım Eğitim Projesi” kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Seydikemer’de “Çocuk Gözüyle Tarım” konulu yarışmada derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı “Organik Tarım Eğitim Projesi” kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Seydikemer'de “Çocuk Gözüyle Tarım” konulu yarışmada derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.


Seydikemer'de organik tarımın her yaşta tüketici ve üreticiler tarafından tanınmasını ve tüketimde tercih edilmesini sağlamak, organik tarım ile kaliteli ve güvenli gıda üretildiğini anlatmak, tüketicinin organik ürünü tüketirken çevreyi ve üreticiyi desteklediğinin farkına varması ve tarımda bilinçli üretici ve tüketici yetiştirmek amacıyla “Çocuk Gözüyle Tarım” konulu yarışma düzenlendi. Yarışmaya 51 öğrenci resim, 14 öğrenci kompozisyon, 41 öğrenci ise şiir kategorilerine eserleriyle katıldı. Yarışmanın sonucunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri öğretmenlerinin eşliğinde verildi.


Resim yarışmasında: Ören V.A.C.S. Ortaokulundan Furkan Kuzucu birinci, Selma Karakuş ikinci, Kıncılar Akbük İlkokulundan Mikail Çil üçüncü oldu.


Kompozisyon yarışmasında Seydikemer Atatürk Ortaokulundan Kübra Sena Doğan birinci, Ören V.A.C.S. Ortaokulundan Müberra Paksoy ikinci, Karadere Ortaokulundan Sevilay Demirci üncü oldu.


Şiir yarışmasında ise Eşen Ortaokulundan Sıla Canözü birinci, Seydikemer Atatürk Ortaokulundan Şeyma Elif Mutaf ikinci ve Güneşli Ortaokulundan Kader Büyükkuşkonmaz üçüncü oldu.

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