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10 Mayıs 2018 13:04

Çocuk oyunları kültürü yaşatılıyor

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, çocukların psikomotor, duygusal, bilişsel, dil ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş oyun ve oyuncakları gelecek nesillere aktarmak amacındaki ‘Oyunlarla Kültürümüzü Yaşatıyoruz’ projesi kapsamında çocuk oyunları yarışması ve eski çocuk oyuncakları sergisi Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda açıldı.

Çocuk oyunları kültürü yaşatılıyor

10 Mayıs 2018 13:04


Muğla’nın 13 ilçesinden binlerce öğrencinin katıldığı etkinlikte konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yeni neslin bilgisayarla çok vakit geçirdiğini söyleyerek, eski oyun ve oyuncakların gençler tarafından yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı.


Etkinlikte önce eski çocuk oyuncaklarından oluşan sergi açılışı yapıldı. 13 ilçeden gelen okulların yörelerine has eski çocuk oyuncaklarının bulunduğu serginin gezilmesinin ardından Fethiye Kaymakam Mustafa Karslıoğlu ortaokulu öğrencileri ritim gösterisi sundu. Etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları okulların katılımı ile gerçekleşti. Yarışmalarda halat çekme, çuval yarışı ve topaç çevirme yarışının ardından etkinlik ödül töreni ile sona erdi.




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