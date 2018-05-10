Çocuk oyunları kültürü yaşatılıyor

Muğla’nın 13 ilçesinden binlerce öğrencinin katıldığı etkinlikte konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yeni neslin bilgisayarla çok vakit geçirdiğini söyleyerek, eski oyun ve oyuncakların gençler tarafından yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinlikte önce eski çocuk oyuncaklarından oluşan sergi açılışı yapıldı. 13 ilçeden gelen okulların yörelerine has eski çocuk oyuncaklarının bulunduğu serginin gezilmesinin ardından Fethiye Kaymakam Mustafa Karslıoğlu ortaokulu öğrencileri ritim gösterisi sundu. Etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları okulların katılımı ile gerçekleşti. Yarışmalarda halat çekme, çuval yarışı ve topaç çevirme yarışının ardından etkinlik ödül töreni ile sona erdi.