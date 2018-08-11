Çocuk şenliğinde, minikler gönüllerince eğlendi

Çocukların en çok ilgisini çeken ise özle bir kolejin hazırladığı ve öğretmenlerin oynadığı tiyatro gösterisi oldu.

Çocuk istismarlarına hayır demek ve ebe beyinleri bilinçlendirmek amacıyla, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğince (UCİM) tarafından farkındalık odaklı ilk çocuk festivali Bodrum belediye meydanında düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen etkinlikte minik eller boya yapıp, oyun hamurları ile doyasıya oynadı. Çalan müziklerle eğlenen çocuklar güzel bir gün yaşadı. Sahneye çıkan Avukatlar, psikologlar, aile danışmanları ebe beyinlere taciz olaylarının nasıl yaşandığını, böyle bir olayla karşılaşıldığında neler yapılmaları gerekeceğini ve çocukların böyle bir duruma maruz kalmaması için nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğini anlatıldı.

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UCİM’in düzenlediği etkinlikte çocukların en çok dikkatini çeken ise MOD International School koleji tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi oldu. Okulun öğretmenleri tarafından hazırlanan oyunu çocuklar ise pür dikkat izledi. Bir anne ve çocuğunun parka gitmesi ve parkta çocuğu kaçırmaya, taciz etmeye çalışanlar karşı çocukların nasıl bir önlem alması, ailelerin nasıl dikkatli olması gerektiği tiyatro oyunu ile anlatıldı. Oyunu izleyen çocuklar ise hem güldü hem öğrendi.

UCİM Başkanı Saadet Özkan, Çocuk istismarına karşı insanların bilinçlenmesi gerektiğini söyleyerek “Burada çocuklarımız için bir farkındalık başlattık. İstismara oyunlarla başlayıp, insanların dikkatini çekip, saklama ihbar et diyoruz. Amacımız aramızda buluna bu İnsanları temizlemek, yargıya taşımak. Önceliğimiz ise çocuklarımızın güvenli hayatlar kurması. Bugün çocuklar ile oyunlar oynayacağız, çocuklarımıza farkındalık için motosikletli guruplar gelecek, vapurlar kornalarını çalacak ve bizde sesimizi duyuracağız. Çocuklar için mücadele ediyoruz. Onların sesi oluyoruz. Burada bir oluşum başlattık ve bundan sonrada burada adliyelerdeyiz. Çocuklar yalnız değil aileler yalnız değil. Bu durumu yaşayan ve beni izleyen bir çocuk varsa, 155 ve 183’ü bizleri arasın biz onların yanındayız yalnız değiller” ifadelerini kullandı.

Mod International School koleji öğretmenleri ise çocuklara ve ailelere çocuk kaçırma ve istismarlarını anlatan bir tiyatro ekibi kurduklarını belirterek "Öğretmenlerimizden oluşan bir tiyatro gurubu oluşturduk. Her ay öğrencilerimize ve velilerine çocuk istismarı, çocuk kaçırmalarının nasıl olduğunu ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Mod koleji olarak, her ay okulda bu gösterileri yapıyoruz. Bu tiyatroyu tüm Bodrum’a göstermek için sahne alacağız. Bodrum’da yaşayan buraya tatile gelen çocukların ve ailelerinin de görmesi adına gönüllü olarak bu etkinliğe katıldık” ifadelerini kullandılar.

Akşam saatleri de biten etkinlikte, çocuklar ise gönüllerince eğlendi ve eğitim aldı.