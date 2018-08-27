Çocukların keyfine ve sağlığına dokunanlara ceza geliyor

Güvenlik kameralarıyla anne babalar çocuklarını parklarda güven içinde oynatabilirken, şimdi de kameralardan oyuncaklara zarar verdiği ya da evcil hayvanını parkta gezdirerek dışkılattığı tespit edilen duyarsız vatandaşlara cezai işlem uygulanacak. Oyun gruplarına özellikle zarar veren kişilere, oyuncağın maddi değeri kadar cezai işlem uygulanırken, duyarsız hayvan sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 259 TL ceza yazılacak.

Parklarda uyulması gereken kurallar, söz konusu kamuya ait alanlara yeni yerleştirilen panolarda da açıkça belirtilerek, vatandaşlar söz konusu kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağına dair de uyarıldı.