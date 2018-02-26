Çocukluk arkadaşları 45 yıl sonra buluştu

Ege Yolcu Dergisi Editörü Nadir Şahin ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Talat Dirmilli’nin organizasyonuyla, Ortaca Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda buluşan Atatürk Mahallesinde doğmuş yada ikamet eden, bugün orta yaş konumundaki insanlar, yıllar sonra bir araya gelip geçmişe yolculuk yaptı.

Gecede, 60’lı ve 70’li yıllarda kullanılan gramofon, makara bantlı teyp, taş plak, pikap, kömürlü ütü, kahve değirmeni, lüks ve gaz lambası, manyetolu telefon gibi eski ev aletleri sergilendi. Ayrıca katılımcıların 45-50 yıl önce kendi yaptıkları tel araba, çam kabuğundan kayıklar, kargılıkuş ve didilikuş olarak adlandırdıkları uçurtmaların yanı sıra çelik çomak, bilye, 7 kiremit, çember, gazoz kapaklarından oluşan birçok oyun araçları da gecede sergilenince salon, mini bir etnografya müzesine dönüştü.

Ortaca’nın ve Atatürk mahallesinin eski fotoğrafları, kamera kayıtları projeksiyondan yayınlanırken çok duygulu anlar yaşandı. Geceye katılanlar tek tek anılarını anlatıp hem güldüler hem duygulandılar. Etkinliğe katılan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, duygularını şöyle ifade etti:

“Ege Yolcu Dergisi Editörü arkadaşımız Nadir Şahin, yine bir ilke daha imza attı. Öncelikle burada sizleri bir arada görmekten son derece mutlu oldum. Bu tip çalışmalar çok önemli, bu bağlamda Nadir Şahin’i ve kendisine destek olan Muhtarımız Talat Dirmilli ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Fotoğrafları izlerken sanırım sizler de benim gibi zamanın ne kadar da çok hızlı geçtiğini bir kez daha fark ettiniz. Hele burada sergilenmekte olan eski ev aletleri, oyuncaklar ve oyun malzemeleri beni de çocukluk yıllarıma götürüp çok duygulandırdı. Benim en iyi yaptığım ve en çok oynadığım şey çelik çomaktı. Dilerim bu ilk buluşmanız, gelecek yıllarda da devam eder ki; gelecek kuşaklara yakın tarihimizi taşıma olanağı sunar. Ortaca Belediyesi olarak biz de yakın bir gelecekte geniş kapsamlı bir etnografya müzesi oluşturmayı planlıyoruz. Bu konuda Nadir Şahin ve Mehmet Keza Kundakçı arkadaşımız 122 parçadan oluşan tarihsel değeri olan malzemeleri belediyemiz bünyesine kazandırmamız konusunda bizlere destek oldular, kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum.”

Gecede katılımcılara Nadir Şahin’in “Fotoğraflarla Ortaca Tarihi” albüm kitabı ile Ege Yolcu Dergisi hediye edildi. Etkinliğin diğer mahallelerde de yapılması konusunda öneriler gelince Şahin, bu konuda her mahalleye destek verebileceğini ifade etti. Programa katılanlar etkinlik sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştılar.