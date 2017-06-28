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28 Haziran 2017 21:16

Çöplükte korkutan yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki çöplük alanda akşam saatlerinde başlayan çöplük yangını rüzgarın da etkisi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çöplükte korkutan yangın

28 Haziran 2017 21:16


Akşam saatlerinde başlayan çöplük yangınının gaz sıkışması sonucu veya sıcaklar nedeniyle cam kırıklarından meydana geldiği tahmin ediliyor. Çöplükteki yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle için için yanan çöplük, kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Çöplük alana çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edilirken, geniş bir alana sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.




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