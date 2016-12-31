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31 Aralık 2016 11:15

Çorumlular şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu

Çorumlular şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu

31 Aralık 2016 11:15

Muğla ve Ahalisi Çorumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, Milas’ta düzenlediği anma programı ve Mevlid-i Şerif ile 10 Aralık’ta Beşiktaş maçı sonrası, 17 Aralık’ta Kayseri’de gerçekleşen bombalı saldırılarda ve 22 Aralık’ta Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen polis ve askerleri andı. Hep bir ağızdan şehitler için dua edilen anma programında teröre lanet okundu.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer’in ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla ve Ahalisi Çorumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Erol Özdemir, Türk milletini bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Muğla ve Ahalisi Çorumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği olarak şehitlerimizi anmak için böyle bir program düzenledik. Herkes şunu iyi bilmeli; Çanakkale’de dedelerimiz nasıl 250 bin şehit verip Çanakkale destanını yazdıysa, bugün de gerekirse bu millet yine 250 bin şehit verip bu ülkenin bölünemeyeceğini herkese gösterir.”
Başkan Özdemir’in ardından salondakilere seslenen Milas Müftüsü Ali Saim Doğru, Kuran-ı Kerim ayetlerinden hadisler paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörü lanetleyen Doğru, İslam dininde fitne ve fesat sokanların, ayrılık çıkaranların, bölücülük yapanların Müslümanlarla birlikte olmadığını, Müslümanlardan uzak olduğunu söyledi.
İstiklal şairi merhum Mehmet Akif Ersoy’a atıfta bulunarak bir konuşma gerçekleştiren Milas Kaymakamı Eren Arslan ise “Üzerinde yaşadığımız topraklar herhangi bir toprak parçası değildir. Bu topraklar, bizim canımızdan aziz bildiğimiz, tarih boyunca uğrunda binlerce şehit verdiğimiz mukaddes vatanımız. Yine merhum bize diyor ki ‘Korkma!’ evet biz korkmuyoruz, dünde korkmadık bugün de korkmuyoruz. Bize bu gücü, kuvveti inancı veren her şeyden önce bu topraklar, İslam’ın bayraktarlığını yapan ecdadımızdır. Bizde iman, inanç ve bizde merhum Atatürk’ün dediği gibi damarlarımızdaki o asil kanda o inanç mevcuttur. Bunu bilenler, yıllar bu ülkede bu birlikteliği parçalamanın senorlayalarını değişik safhalarda önümüze koyuyorlar. Ama çok şükür milletimiz inancı, kararlığı ve azmi ile bütün planları bugüne kadar boşa çıkardı. Bu vesile şehitlerimizi en kalbi duygularla ve dualarla anıyoruz. Bu programı düzenleyen derneğimize de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Program konuşmaların ardından şehitler için okunan Mevlid-i Şerif ve dualarla sona erdi.



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