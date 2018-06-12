İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan açık oto pazarında halkla bir araya gelen ve yaklaşık 30 bin kişinin katılım sağladığı mitingde konuşan Muharrem İnce, “Tansiyonu düşürmek için tüm liderleri ziyaret ettim. Bu yetmez diyerek Türkiye’yi barıştırayım, dedim. Gittim 4 adayın hesabına 500 lira para yatırdım. Ortamı yumuşatmak istedim. Bunun ardından Hakkari’ye gittim. İzmir Marşı çalıyor. Baktım meydan dolu. Cumhurbaşkanı adaylarımızın size selamı var, dedim. Orada sadece ‘Demirtaş’ın selamı var’ sözüm alınarak bana karşı kullanılmaya çalışılıyor. Ben hâlbuki tüm adayların ismini söylemiştim. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Bunlar ülkeyi barıştırmak istemiyorlar ” dedi.

“İstihbarat kendi işine baksın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihbarattan kendi mitingi ile ilgili bilgi aldığını dile getiren İnce, “Erdoğan ben istihbarata sordum, demiş. Diyarbakır’da İnce’nin mitingine gidenler HDP’li diye konuşmuş. Bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanını kontrol ediyor. MİT’in başındaki adam yalan söylüyor. Diyarbakır’da AK Partililer vardı. İstihbarata yazıklar olsun. Bu ülkede PKK, IŞİD, FETÖ kol geziyor. İşinizi yapın işinizi.” diye konuştu.

“Göcek Tüneli’nden para alınmayacak”

İnce konuşmasının devamında ise, “Benim dönemimde Merkez Bankası bağımsız olacak. Kamuda yükselmelerde partizanlık yapmayacağız. Bize parayı nereden bulacaksınız, diyorlar. Suriyelilere 40 milyar doları nereden buldularsa oradan bulacağız. Türkiye’nin sanayisinin 4’te 1’i atıl durumda şuan. Bu çoğu iş sektöründe var. Bunların hepsini devreye sokacağız. Omuz omuza kol kola olacağız. Allah’ın izni milletimizin isteğiyle bu iş olacak. Muğla’da Göcek Tüneli’nden para alınmayacak. Ayrıca burada üniversite öğrencilerinin zahmet çektiklerini biliyorum. Onu da hallettikten sonra, size söz veriyorum. 2 yıl içinde hiç bir öğrenci tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacak.” diye konuştu.

“Yazlık sarayı engellilere vereceğim”

İnce, sözlerine şöyle devam etti: Marmaris’te Özal yazlık yaptı Türkiye kıyameti kopardı. Recep Bey burayı yıktı. 300 odalı yazlık saray yaptı, 50 bin ağaç kesti. Bir de duvar ördü oraya. O koltuğa oturduğumda o duvar kalkacak. O 50 bin ağaç tekrar ekilecek. Yazlık sarayı da engellilere vereceğim.”

“Milletvekili sayısını düşüreceğiz”

İnce, 600 milletvekilinin çok fazla olduğunu belirterek, “Rusya ve Amerika oranına göre bizim milletvekili sayımız çok fazla. Biz 600 milletvekiline o kadar maaş, o kadar ödenek veremeyiz. Türkiye’deki politikamız şudur. Birinci olarak barışacağız. İki büyüyeceğiz. Üç adil bölüşeceğiz” açıklamasında bulundu.

İnce’ye miting sonunda Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan tarafından hediyeler takdim edildi. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Muharrem İnce güvercin uçurdu.