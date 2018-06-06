Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi partisinin Muğla’da düzenlediği mitinge katıldı. Muğla’da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merhum Menderes’in sevgili şehri Muğla 15 Temmuz gecesi Marmaris’te uğradığı saldırı nedeniyle gazilik şehrini hak eden Muğla seni hasretle selamlıyorum. Muğla huzurun kıymetini, büyümenin, kalkınmanın, gelişmenin kıymetini çok iyi bilir. Türkiye ne zaman en küçük bir sıkıntı yaşarsa, bunu en önce Muğla hisseder. Türkiye ne zaman atılım yapsa, bunun bereketini de en önce Muğla görün. Bunun için biz Muğla’nın geleceğine sahip çıkmasını bekliyoruz. Sizinle bir kardeş olarak, bir Cumhurbaşkanı olarak çok açık net konuşmak istiyorum. Gerek 16 Nisan seçimlerinde, gerekse önceki seçimlerde Muğla hala bekleneni yakalayamadı. İşte belediyecilik hizmetlerinde beklediğinizi alabiliyor musunuz? Hizmetlerin ne durumda olduğunu görüyorsunuz. İnşallah bu seçim Muğla’da bir dönüm noktası olacak. Önümüzdeki Mart’ta ne geliyor Belediye seçimi geliyor. Buradan atacağımız bir adım ile hem başkanlık seçiminde, hem parlamentoda, hem de yerel seçimde bir devrim gerçekleştirelim istiyorum. Muğla bu seçimlerde kendisine yakışanı yapacak. 14 Haziran’da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında hem şahsımı, hem partiyi desteklemeye hazır mıyız?” dedi.

“Seçimler demokrasinin er meydanıdır”

Seçimlerin demokrasinin er meydanı olduğunu belirten Erdoğan, “24 Haziran’da güçlü Türkiye için şahsımı ve mecliste partimi desteklemeye hazır mısınız? Vakit birlik vakti, vakit Muğla vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim şunu unutmayın. Muğla demokrasi şehridir. Bay Kemal’i söylediği gibi değil. Bay Kemal demokrasiden bahsediyor. Alıyor yanına terör örgütü mensuplarına Ankara’ya yürüyor. CHP’nin adayı Muharrem İnce onu cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu adam? Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdü. 15 yaşındaki Yasin Börü’yü bunlar öldürdü. Gidip onu ziyaret ediyor. Neymiş Cumhurbaşkanı adayıymış. Cumhurbaşkanı adayı bu tür yanlışlarla anılır mı? Almanya, Hollanda, Belçika bunların hepsi FETÖ’cüleri sahip çıkıyor. Avrupa’da terör örgütlerine gösteri müsaadesi verilirken, bize o müsaadeyi vermiyorlar. Avrupa’ya sesleniyorum. Batılı kardeşlerim, yarın oylama başlıyor. Sizler bizi TV’lerden izliyorsunuz. Ama ha sıkı durun, Avrupa’da da sandıkları Allah’ın izni ile patlatın, sizin oradan yakacağınız ateş, Türkiye’deki kardeşlerinizin oyları ile bütünleşecek ve 24 Haziran’da bambaşka bir Türkiye olacak. Ülkemizde demokrasinin gelişmesine yaptığımız katkıların en yakın şahitleri sizlersiniz. Seçimler demokrasinin er meydanıdır. Bay Muharrem’e bir şeyler oldu. İmam hatiplilere takmış. Ben imam hatip mensubu değilim, ama 3 sene öğretmenlik yaptım diyor. Ne zaman ne söyleyeceği belli değil. Biliyor ki, imam hatip mezunu cumhurbaşkanı olmuş. Ben de olsam, ben de olabilirdim diyor. Sana kim olma dedi. Kaldı ki illaki imam hatip mezunu olmak şart değil. Yeter ki ol. Sen daha çırak bile olamadın. Biz bu yola bugün çıkmadık. 40 yıldır biz siyaset meydanındayız. Biz çıkarlığımızı belediye başkanlığında yaptık. İstanbul neredeydi, nereye getirdik. Çöp dağları var mıydı? Kim vardı işin başında, CHP. Susuz İstanbul var mıydı? Kim vardı CHP. Hava kirliliği var mıydı, vardı. Kim vardı CHP. Geldik çöp dağlarını kaldırdık. Hava kirliliğini kaldırdık. Bunun yanında susuzluğu bir anda bitirdik. Tuvaletlere su bulamıyorduk. Çünkü sular akmıyordu. Bunları yaşadık mı? Bunları ortadan biz kaldırdık. Onun için diyorum ki CHP kirliliktir, CHPH susuzluktur, CHP hava kirliliğidir” dedi.

Muğlalılara stat müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğlalılara müjde vereceğini belirterek, “Size bir müjde veriyorum. Muğla stadını inşallah millet bahçesine dönüştüreceğiz. İngiltere’nin Hyde Parkı varsa, Muğlalıların da millet bahçesi olacak. Stadın olduğu yeri millet bahçesine çevriceğiz ve Muğla’ya da yeni bir stat yapacağız. Çok çalışamaya var mıyız? Artık bu seçimlerde AK Parti’ye buradan öyle iki milletvekili yetmez. Şimdi buradan CHP’ye bir ders verelim. Bu dersi demokratik zenginlikte siz vereceksiniz. Bunu en iyi hanımlar yapar. Kapı kapı dolaşıp bizim yaptıklarımızı anlatacaksınız” dedi.

“Biz yapacaklarımızı, onlar yıkmayı anlatıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim meydanlarında AK Parti’nin yaptıklarını ve yapacaklarını anlattığını, diğerlerini ise yıkmayı anlattığını belirterek, “Kardeşlerimiz biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı, yeni projelerimizi 2013 hedeflerimizi, 2053, 2071 vizyonumuzu anlatıyoruz. Ötekiler ne yapıyor. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bugün bu anlattıklarımı ve anlatacaklarımı bu güne kadar hiç bir yerde anlatmadım. Bunların kafalarında ve kalplerinde bu ülkeye ve bu millete dair samimi üzerinde düşünülüp taşınılıp bir proje yok. Haksızlık etmeyelim yola çıkarken projeleri vardı. O da Türkiye’yi eski günlere döndürme projesi. Bay Kemal iki de bir tek adam tek adam diyor. Türkiye’de tek adam varsa o da sensin. Cumhurbaşkanı adayı arkadaşına ‘Gel bakalım Muharrem’ diyorsun. Peki Muharrem ne yapıyor. Muharrem de diyor ki, “Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin, üç çıktın yenildin, yenildin de yenildin. Artık çekil ya” O da böyle yapıyor. Al birini vur öbürüne hiç farkları yok. Ama bizim öyle bir derdimiz var mı? Biz milletimiz ile beraberiz” dedi.

“Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?”

“Bunlara kalsa Türkiye’yi 1970, 90’lara geri götürecekler” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Al birini vur ötekini. Bunlardan ülkeye Cumhurbaşkanı olacak öyle mi? Buradan tüm milletimi sesleniyor ve diyorum ki; siz bu vaatle gelenlere AK Parti Türkiye’de 284 bin yeni derslik yaptı onları da yıkacak mısınız? AK Parti 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı. Onları da görevden alacak mısınız? Bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz, bunların kalpleri mühürlü. AK Parti Türkiye’de 131 yeni üniversite açtı. Onları da kapatacak mısınız? AK Parti 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı. Onları da kesecek misiniz? 1245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı. Onları da kaldırıp atacak mısınız? 540 bin sağlık çalışanını işe aldı, onları da kapı dışarı mı edeceksiniz? 5 bine yakın yeni ambulansı hizmete soktu. Bunları hurdaya mı çıkaracaksınız? Ambulansımız bile yoktu. Hastalar kamyonetlerde taşınıyorlardı. 817 bin yeni konut yaptık. Onları da yıkacak mısınız? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. AK Pati Türkiye’de 29 bin kilometre yeni bölünmüş yaptı. Siz bunların asfaltlarını söküp tarlaya mı dönüştüreceksiniz? 383 kilometre uzunluğa sahip tünel açtı. Taşla toprakla dolduracak mısın Bay Kemal. AK Parti yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara terene mi döneceksiniz? Ak Parti Türkiye’de 29 havalimanı inşa etti. Yurt dışı uçuş sayısını 307’ye çıkardı. Uçuşları kapatacak mısınız? AK Parti 525 baraj, 528 Hidroelektrik santrali, 227 içme suyu tesisi, Bin 238 sulama tesisini açtı. Bunları yıkıp suları denize mi akıtacaksınız? 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı. 242 milyar lira sosyal yardım yaptı. Siz bunları garip gurebadan geri mi isteyeceksin? Emeklilerin maaşını üç katına, dört katına çıkardı. En son bayram ikramiyesi getirdi. Bunları yeniden eski seviyeye mi getireceksiniz. Ak Parti geldiği zaman paramızda 6 sıfır vardı. Tuvalete kaça gidiyorduk. Bir milyon liraya. Ne yaptık 6 sıfırı attık. Ne yapacaksınız sıfırları geri mi getireceksiniz? İhracatı 36 milyar dolardan aldık, şimdi 162 milyar dolara çıkardık. Geri mi getireceksiniz. Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü gibi daha nice dev eseri dinamitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz? Savunma sanayinde yaptığı insansız hava araçlarını, tüfekleri, füzeleri, tankları geçmişte olduğu gibi toprağa mı gömeceksiniz. Nuri Demirağ ilk yerli uçağı yapan insandır. Bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Fabrikayı kapattı gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Bunlar sanayi, bilişim teknolojisinden anlamaz. Ak Pati terör örgütlerini başını eziyoruz. Terör örgütünün liderini cezaevinde ziyaret eden adamdan ne bekliyorsunuz? Ankara’da beraber yürümediler mi bunlar? Bunlara 24 Haziran bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız? AK Parti Suriye’de 4 bin kilometre alanı güvenli hale gösterdi. Siz buraları tekrar terör yuvası mı yapacaksınız?”

Muğla’ya 16 yılda 19 katrilyon yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla’ya son 16 yılda yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, “24 Haziranda bu zihniyeti Ülkemizi bırakmayacaksınız değil mi? CHP’nin ve öteki adaylar neleri yıkacakları ile uğraşsınlar. Son 16 yılda Muğla’ya 19 katrilyon liralık yatırım yaptık Muğla’ya. Onlar yıkar biz yaparız. İnşallah daha çok şeyler yapacağız. Sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, turizmde. Eğitimde 2975 derslik. Öğrenciler için 2 bin 837 kişilik yurt yaptık. Birkaç yıl içinde Fethiye’de ve Muğla’da toplam 5 bin kişilik yurt açacağız. Sağlıkta toplam 30 sağlık tesisi inşa ettik. Muğlalılar artık şehir dışına tedaviye gitmeyecekler” dedi.

“İş bilenin, kılıç kuşanın”

AK Parti iktidarının yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye seslenerek, “İş bilenin kılıç kuşananın. Bay Muharrem bunlar senin işin değil, bunlar ustalık ister ustalık. Bu ülkenin çıraklarla uğraşacak zamanı yok. Bu kardeşiniz İtalyanlar ile anlaştı. Ortak helikopterimizi yapıyoruz. Atak helikopteri. Bay Muharrem ve Bay Kemal’in böyle bir derdi yok. Bu helikopterler içeride ve dışarıda teröristlere ne yapıyor? Mezar yapıyor mezar. Çıkmış diyor ki ‘bunun parçaları dışarıdan geliyor’ SİHA’larımızın yüzde 96’sı yerli. Ama şimdi biz yapıyoruz. Gabar’da Tendürek’te bunların inlerine girdik mi? Sadece Afrin’de etkisiz hale getirilen 4 bin 500 kişi. Cerablus’u katmıyorum. Sadece Afrin’i söylüyorum. ÖSO’dan Allah razı olsun. Onlar Mehmedimiz ile el ele verdiler. Bay Kemal ÖSO’ya terörist diyor. Yazıklar olsun sana. Benim Mehmedim ile birlikte savaşanlara nasıl terörist diyorsun. Afrin Komutanına ne dedi. ‘Apoletlerini sökeceğim” dedi. Senin geleceğin yok zaten Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Neymiş biz iftar sofrasına katıldık. Malatya’da. 2. Ordu Komutanı orda. O oranın protokol mensubu zaten. Tayyip Erdoğan kim? O da Başkomutan. Anayasaya göre ben Başkomutanım. Bay Muharrem sen nesin. Sen çırak bile değilsin. Dur bakalım. Konuşma yapıyorum. Alkışlanacak yerde onlar da alkışlıyorlar. Ama beyefendiyi rahatsız etmiş. Parti toplantısına katılamaz diyor. Bu doğru. Bu Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyon’un toplantısına katılıyor. Önce bunu öğren. Bu toplantısı ne toplantısı bundan da haberi yok. Belki bugünkü konuşmamdan sonra bunu öğrenmiş olur. Okullar. Hastaneler, havalimanları yapılanlara karşı çıkmakla bunlar olmaz. Bunları kilit vurmak ve başındaki kişileri tehdit etmekle olmaz. TİKA’yı kapacağım diyor. Bu TİKA tüm dünyada bir saygınlığı var” dedi.