Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında gerekçeli karar tamamlandı

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın gerekçeli kararı tamamlandı. 1,5 ayda tamamlanan, 5 cilt ve 2 bin 462 sayfadan oluşan gerekçeli karar, basımının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Şubat’ta başlayan yargılama süreci 4 Ekim’de görülen karar duruşmasıyla tamamlanmıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı zanlısı olduğu ve 43’u tutuklu 46 sanıklı davada mahkeme, 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 10 sanığa müebbet hapis, Başyaver Ali Yazıcı’ya 18 yıl hapis, Pilot Yarbay Hüseyin Yılmaz’a beraat kararı vermişti.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 ay süren yargılama süreci sonrası aldığı kararın gerekçeli dosyasını 1,5 ayda tamamlayarak baskı için matbaaya gönderdi. Toplam 5 cilt ve 2 bin 462 sayfadan oluşan gerekçeli karar 14 ana bölümden oluşuyor. Kararın 1. bölümünde iddialar, 2. bölümde savunmalar, 3. bölümde deliller, 4. bölümde savunma süresi ve delillere yönelik itirazlar, 5. bölümde ByLock programının delil niteliği, 6. bölümde silahlı terör örgütü FETÖ’nün hukuki nitelendirmesi, 7. bölümde 15 Temmuz darbe girişimi, 8. bölümde 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile FETÖ’nün bağlantısı, 9. bölümde sanıkların FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantıları, 10. bölümde anayasayı ihlal suçunun hukuki nitelemesi, 11. bölümde Cumhurbaşkanına suikast suçunun hukuki nitelemesi, 12. bölümde yaşanan olaylar, 13. delillerin değerlendirilmesi ve mahkemenin kabulü, 14. bölümde ise hükümler yer alıyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1,5 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan 5 cilt ve 2 bin 462 sayfadan oluşan gerekçeli kararın basım aşamasının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.