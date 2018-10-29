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Cumhuriyetin 95. yaşını denizin dibinde kutladılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı denizin dibine dev Türk bayrağı açarak kutladılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin dibine dev Türk bayrağı açarak kutladılar.



Fethiye'de Elite Dalış Okulu'ndan 4 dalış eğitmeni, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan dev Türk bayrağını 4 dalgıç denizin 8 metre derinliğinde açarak Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıl dönümünü kutladı. Denizin dibinde açılan dev Türk bayrağı yanında balıklarda ilginç görüntüler oluşturdu. Dev Türk bayrağı yanından geçen balıklar adeta resmi geçiş yaptı.


Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Cumhuriyet'in kuruluşunu deniz dibinde farklı gösteriler yaparak kutladıklarını ifade etti.


“En Büyük Bayrağı Açtık”


Bugüne kadar Türkiye'de suyun altında açılmış en büyük Türk bayrağını açtıklarını belirten Diktaş, “Sualtı geçişi ve törenimizi yaptık. Balıklarla birlikte Cumhuriyetimizi kutladık. 4 eğitmenimizle birlikte Fethiye'nin Dalyan Koyu'nda Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünde denizin 8 metre derinliğinde dev Türk bayrağı açtık. Bugüne kadar Türkiye'de açılmış en büyük bayraklardan birisini su altında açtık. Bayrağı bize teslim eden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'ya teşekkür ederiz” dedi.

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