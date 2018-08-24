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24 Ağustos 2018 13:51

Dağda mahsur kalan öğretmeni AFAD kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan bir öğretmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan öğretmeni AFAD kurtardı

24 Ağustos 2018 13:51


Olay, Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kurban Bayramı tatilini Milas’ta geçirmek için Ören Mahallesi’ne gelen, İzmir ilinde öğretmenlik ve dağcılık yapan A.Ç. gezi için gittiği dağlık bölgede sarp kayalıkların bulunduğu noktada mahsur kaldı. A.Ç. ilk olarak kendi imkanlarıyla bulunduğu noktadan çıkmayı başaramayınca, durum Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve AFAD ekiplerine bildirildi.


İhbarın ardından bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, zor arazi şartlarına karşın A.Ç.’yi bulunduğu noktadan kurtarılarak şehir merkezine götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolünde A.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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