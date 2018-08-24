Dağda mahsur kalan öğretmeni AFAD kurtardı

Olay, Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kurban Bayramı tatilini Milas’ta geçirmek için Ören Mahallesi’ne gelen, İzmir ilinde öğretmenlik ve dağcılık yapan A.Ç. gezi için gittiği dağlık bölgede sarp kayalıkların bulunduğu noktada mahsur kaldı. A.Ç. ilk olarak kendi imkanlarıyla bulunduğu noktadan çıkmayı başaramayınca, durum Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve AFAD ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, zor arazi şartlarına karşın A.Ç.’yi bulunduğu noktadan kurtarılarak şehir merkezine götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolünde A.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.