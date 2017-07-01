Dalaman Belediyesi Kayacık sosyal tesisi açıldı

Açılışta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, sahilin kullanımının ücretsiz olacağını açıkladı.

Dalaman Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kiraladığı alana yaptığı tesisin açılış kurdelesini Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, meclis üyeleri ve vatandaşlar kesti.

Dalaman Bisiklet Derneği (DABİSDE) üyelerinin bisikletleriyle, Yörük Obaları Dernekleri’nin ise yöresel kıyafetleri ile açılışa katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kiraladıkları alanı kısa sürede kullanılabilir hale getirerek, tesisi yaptıklarını aktardı.

“Dalaman Denizine Kavuşuyor” sloganı ile sahili halkın hizmetine açtıklarını dile getiren Başkan Şaşmaz; “Dalaman halkına ve turizme katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu tesisimizin ilçemize ekonomik ve sosyal anlamda katkı yapacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Açılışta, sahilde iş makinaları ile kumsalın düzenlenmesi ise dikkat çekti.