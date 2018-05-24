Dalaman Bölgesi dünyaya tanıtılıyor

İrlanda BBC 1 ve İrlanda RTE 1 televizyonlarında yayımlanmak üzere bu kanallarla ortak yapım olarak Waddell Media şirketince hazırlanan "Getaways" isimli seyahat program ekibi Dalaman’a geldi.

YDA Dalaman Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, YDA Dalaman Havalimanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye’ye gelen televizyon ekiplerinin Dalaman Bölgesini dünyaya tanıtacağına kaydederek “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Dalaman Bölgesinin ve ülkemizin dünyaya tanıtımı için yıllardır ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte ciddi emeği olan Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirimiz Taner Beyoğlu’na teşekkür ediyorum. Bölgenin tanıtımı için basın mensupları için info turlar planlıyoruz. Söz konusu TV programının 2019 yılı Ocak ayında gerçekleştirilecek yayımı için yönetmen Hugh ile teknik personelden oluşan 5 kişilik yapım ekibini bölgemizde misafir ettik” dedi.

Ekip Dalaman Bölgesi’nde 5 gün boyunca Marmaris, Bodrum, Fethiye, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, İztuzu Plajı, Kayaköy ve Dalyan’da çekimler yaptı.

Programda dünyanın önde gelen tatil destinasyonlarının ele alındığını belirten Güvenç, “Bu destinasyonlarda öncelikli olarak gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere, deneyimlenmesi gereken ilginç aktivitelere, söz konusu destinasyonlara ulaşıma ilişkin bilgilere, otel ve konaklama imkanları hakkındaki tanıtımlara ve tanıtılan tatil yöresinde güzel ve keyifli bir tatil geçirilmesine yönelik ipuçlarına yer veriliyor. Programda yayın formatı gereği uçuş yapılan havayolu şirketi bilet fiyatı ve kalınan otel fiyatına ilişkin bilgilere ve aynı destinasyona uçuş yapan diğer havayolu şirketlerinin isimlerine yer verilen bir ‘ücret panosu’ ekrana getirilmektedir. Program yapımcıları ayrıca kullandıkları havalimanı ve konakladıkları otele ilişkin tanıtıcı bilgileri de programda izleyiciye sunuyor. Bu kapsamında dünyanın sayılı havalimanlarından birisi olan YDA Dalaman Havalimanında da çekimler yaptılar” diye konuştu.

Bölge Tanıtım Çalışmaları

YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü A.Orçun Songur ise Dalaman Bölgesi ve Türkiye’nin tanıtım faaliyetlerine hızla devam ettiklerini belirterek “Bölgesel bütünlük, tanıtımları eşsiz kılıyor. Sadece geçtiğimiz hafta, Rusya’da en iyi satış yapan 150 acente sahibi ve yetkilisini bölgemizde ağırladık, BDT Ülkelerinin en popüler seyahat programı olan ve 70-72 milyon kişilik 10-60 yaş arası izleyici kitlesi bulunan Orel i Reshka (Yazı-Tura)’nın 3 günlük çekimleri bölgemizde gerçekleşti. Birleşik Krallık’ tan seyahat yazarlarını yine bir hafta boyunca bölgemizde ağırlayıp yapılabilecek faaliyetleri ve misafirperverliğimizi göstermeye çalıştık ki bahsi geçen yazarların sosyal medya kullanımları da oldukça iyiydi” diyerek destek veren ve katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’ne, Muğla Valiliği başta olmak üzere herkese teşekkür etti.