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Dalaman Cezaevinde “Son Kuşlar” sahnelendi

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, Sait Faik Abasıyanık’ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde tutuklu ve hükümlüler duygu dolu anlar yaşadı. Tutuklu ve hükümlüler, oyun sahnelendikten sonra uzun süre ekibi alkışladı.


Turgay Tanülkü'nün yönettiği ve başrolünü oynadığı, Sait Faik Abasıyanık'ın “Son Kuşlar” adlı eserinden Firdevs Aylin Tez tarafından oyunlaştırılan tiyatro gösterisi sahnelendi.


Sergilenen oyunun ardından tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü ve oyunda emeği geçen diğer oyunculara plaket verildi.


Tiyatro gösterisine Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Eğitim Eğitim Dairesi Başkanı Halil İbrahim Dizman, hakim ve savcılar katıldı.

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