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07 Temmuz 2017 11:29

Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yürüyüşü sona erdi

Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yürüyüşünün bu yıl 15’incisi gerçekleştirildi.

Dalaman-Göcek-Pırnaz Yayla Yürüyüşü sona erdi

07 Temmuz 2017 11:29

01-06 Temmuz tarihleri arasında yapılan yürüyüş esnasında çeşitli etkinlikler yapılırken, yürüyüş altın sipsi yarışmasıyla sonlandırıldı.


Dalaman Belediyesi önünden Cumhuriyet meydanına festival kortej yürüyüşünün ardından, Dalaman Belediyesi Halk oyunları ekibi gösteri sundu. Yöresel kıyafetleri ile korteje katılan Yörük dernekleri renkli görüntüler oluşturdu.


Şehit Mehmetçik Parkında toplanma ile başlayan yürüyüş, akşam Yörük Yaren Gecesinin ardından Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ile devam etti.


Konser ve etkinliklerin ardından 3 Temmuz Pazartesi günü Çöğmen’den yürüyüşe başlayan göçerler, 6 Temmuz’da Salabağ’da yürüyüşü sonlandırdı.


- Altın Sipsi Yarışması


Yaklaşık 100 kilometrelik yolu yürüyen göçerler, Yörüklerin geleneksel çalgısı olan sipsinin özendirilmesi amacıyla altın sipsi yarışması düzenledi. Yarışma göçerlerin, civar köylerden ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.


Yayla yürüyüşünün bölgenin tanıtımına çok büyük katkı sağladığına değinen Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, “Dedelerimizden gelen bu geleneği yaşatmakla birlikte Yörüklüğün kültürel varlığını bir yere oturtmak, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Yörük kültürünün ülkeye ve Cumhuriyete verdiği katkıyı bu şekilde anlayacağımıza inanıyorum. Türk kültürüne en büyük katkıyı yörüklerin verdiğini düşünüyorum, yörük çocuğu olarak bu kültüre sahip çıkmak boynumuzun borcu” dedi.


- “Atalarımızın geçtiği yollardan geçmek, içtiği sulardan içmek istiyoruz”


Deve ve atlar ile temsili Yörük yürüyüşü yaptıklarını belirten Dalaman Yörük Obaları Derneği Başkanı Kadriye Efe ise şunları kaydetti; “Türkiye’nin her yerinden Yörük dernekleri katıldı. Muğla’da 6 faaliyette olan dernek var. Her zaman bir birimize katkıda bulunuyoruz. Etkinlik Göcek ve Çöğmen’de devam etti. Sipsi yarışması ile sonlandırdık. Geleneğimizi, örf ve adetlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Atalarımızın geçtiği yollardan geçmek, içtiği sulardan içmek istiyoruz.”




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