Dalaman Havalimanı’nda yüzde 32 artış

Ayrıca, 2017-2018 Temmuz ayları arasında Avrupa’da yolcu sayısını arttıran havalimanları arasında Dalaman 4’nüncü sırada yer aldı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz, bölgeye havayolu ile gelen turist sayısında yüzde 32 oranında artış sağlandığı açıkladı. Artan talebin karşılanması ve ivmenin devam edip bölge turizminin şahlanması için yeni yatırımlar ve nitelikli yatak arzı elzem haline geldiğini belirten Ayaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Turizm Yatırımları için destek talep etti.

YDA Genel Müdürü Ayaz, Kaş’ tan Datça’ ya kadar olan ve Fethiye, Marmaris, Dalyan gibi dünyaca ünlü destinasyonlara ulaşım sağlayan Dalaman Havalimanında, dış hat yolcularda geçen yıla göre yüzde 32 oranında artış yakaladıklarını açıkladı.

Avrupa’da ilk 4 içinde

YDA Genel müdürü Ayaz, Anker ReportT’un yayınladığı 30 Avrupa şehrindeki tatil bölgelerinin arasında geçen yılın Temmuz ayı ile 2018 in Temmuz ayı karşılaştırmasında Dalaman Havalimanının yüzde 16’lık artış ile Avrupa da ilk 4 e girdiğini söyledi. 28 ülke ve 89 Havalimanından direkt uçuşlar gerçekleşen Dalaman Havalimanının bölgede turist sayısı artışının aynı ivme ile devam edeceğini belirtti. Ayaz, “Türkiye Avrupa ülkeleri arasında her geçen gün rağbet görmektedir. Kaliteli hizmet ve doğa güzelliği Türkiyeyi cazip hale getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Turizm şahlanma dönemini ülkemiz açısından yaşamaktadır. Bu yükselişin devam edebilmesi için bölgemize yapılacak turizm yatırımları önemli hale gelmiştir” dedi.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz, “Dalaman havalimanının nüfuz ettiği bölgede Kaş ve Datçayı da dâhil edersek yaklaşık 135 bin yatak kapasitesi var ve maalesef nitelikli tesisler çok az sayıda. Antalya’da yaklaşık 690 bin yatak arzı bulunmaktadır. Bölge yatak kapasitesini yüksek sezonda yüzde 85 oranında kullanıyoruz. Nüfuz bölgemizde bulunan bazı turistik ilçelerimizin yatak kapasitesini Bodrum ve Antalya Havalimanları ile de paylaşıyoruz. Bu durum da göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda bölge olarak turizmde büyüme şansımız kalmadığı aşikârdır.

Sezonu uzatmak için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımız devam etmektedir fakat bu durum yüksek sezon gerçeğini maalesef kısa ve orta vadede değiştirmeyecektir. Bu nedenle sezon uzatma çabaları ve yatırımlar eş zamanlı ilerlemek durumundadır. Bizlerin amacı Türkiyenin kazanması ve tüm turistik bölgelerimizin aynı oranda yükselmesi. YDA Dalaman Havalimanı olarak hedefimiz Bodrum veya Antalya’nın yolcusunu almak değildir” dedi.

“Tarıma elverişsiz alanlar turizme kazandırılmalı”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Turizm Yatırımları için destek talep ettiklerini belirten Ayaz, “Bölgemizde çok fazla ÖÇK bölgesi bulunmakta, bu nedenle turizm yatırımı yapılamıyor. Tarıma elverişsiz arazilerin turizm yatırımlarına tahsis edilebilmesi için, sektörün içinden yetişmiş ve bu sorunlarımızı çok iyi anlayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri bizler için çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmde şahlanma dönemini işaret ettiği bu günlerde, global anlamda önemli bir artış sağlayan havalimanımız yolcu sayılarının önümüzdeki dönemlerde de aynı ivmeyi devam ettirebilmesi için bu yatırımlar çok önemlidir. Sadece Dalaman’da bulunan tarıma elverişsiz sahil kesiminin turizme açılması ile içinde golf alanları da bulunan toplam 9 bin 600 yatak kapasitesine sahip, havalimanına 15 dakika uzaklıkta bir destinasyona kavuşulacaktır. Böylece Dalaman hem turizme kazandırılacak, hem de yaklaşık İki buçuk Milyar TL değerinde yatırım alacaktır. Sadece bu yatırımlar ile yaklaşık 8 bin kişilik ek istihdam yaratılabilir ve yıllık ek 160 milyon Euro döviz geliri sağlanabilir. Bu rakamlar sadece Dalaman’daki tarıma elverişsiz sahil kıyılarına yapılacak tesisler ile elde edilebilir. Bölgemizdeki diğer uygun alanların da tahsise açılması bu rakamları katlayacaktır. 2017 yılını toparlanma yılı olarak kabul edecek olursak, şahlanmaya başlayan turizm sektörünün ülke ekonomisine olacak katkılarının çok daha fazla olması beklenmektedir” dedi.