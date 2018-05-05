Dalaman Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Okul bahçesinde düzenlenen törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Dalaman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Haşim Kafalı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Ortaca Folklor Araştırma Derneği (OFAD) ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin geleceğe sağlam adımlarla ilerlediğini söyleyerek, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

4 yıllık Sivil Havacılık Yüksekokulu binasının yüzde 40’ını yapacaklarını hatırlatan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, inşaatın başlandığını belirterek, en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Dalaman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Haşim Kafalı ise 740 kayıtlı öğrencileri olduğunu ve okulun şimdiye kadar toplamda bin 410 mezun verdiğini aktardı.

Kafalı, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Dış Ticaret ve Lojistik bölümlerinden 150 öğrenciyi mezun ettiklerini kaydetti.

Mezun öğrencilerin dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde okulu gururla temsil ettiklerine inandığını belirten Kafalı; “Öğrenci ve öğretim elamanı sayısında arzu ettiğimiz artışı sağlamış bulunmaktayız. Okulumuz Dalaman’a yakışacak şekilde büyümektedir. Elde ettiğimiz başarılar çalışma arkadaşlarım ve Dalaman halkının eseridir.” diye konuştu.

4 yıllık Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun kuruluş aşamasının başarıyla tamamlandığını söyleyen Kafalı; “Havacılık Yönetimi Bölümü’ne ilk öğrencilerimizi aldık. Fiziki alt yapı tamamlandıktan sonra Yüksekokul bünyesinde Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü, Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü ve Pilotaj bölümlerine kademeli olarak öğrenci alınacak.” dedi.

Dereceye giren öğrencilere takdir belgeleri protokol üyelerince verildi.