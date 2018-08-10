Limonun kilogram fiyatı ortalama 1 lira 45 kuruş oldu.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerindeki 24 limon bahçesinin ihalesine 8 firma katıldı. Her bahçe ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak satışa sunuldu. İhalede 16 bahçenin satışı yapıldı. 8 bahçeye alıcı çıkmaması nedeni ile ihalesi ise haftaya kaldı. Bölgenin Ziraat Odaları Başkanları ve çiftçileri de ihaleyi yakından takip etti.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü; “Yaklaşık 5 bin 118 ton ürün ihale edildi. 8 firma katıldı. Ortalama 1 lira 45 kuruş oldu. Mersin bölgesine göre burada daha ucuza gidiyor. Üreticilerimize ve tüccarlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Bu sene rekoltenin yüksek olduğunu belirten Çöllü, “İhracatın, pazarın önü açılırsa fiyatların yükseleceğine inanıyoruz. Ortaca’da 60 bin ton civarı limon rekoltesi var.” dedi.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay ise şunları söyledi;

“Limon ihalesini çiftçilerimiz ve tüccarlarımız ile gerçekleştirdik. TİGEM’deki tohurlar tutuyor. Dalaman Ziraat Odası olarak tohur için uzman bir arkadaş görevlendirdik. TİGEM’deki görevlilerimiz ile çalışma yapıldı. İhale sonucu ortalama 1 lira 45 kuruş gibi bir fiyat çıktı. Bunun bu sene limonun hak ettiği bir fiyat olmadığını düşünüyorum. Daha yüksek olması gerekiyordu. İnşallah çiftçimiz için hayırlı olur, üreticimiz bol ve bereketli kazançlar elde eder.”

İhale sonucu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün onayının ardından kesinlik kazanacak.