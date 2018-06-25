Dalaman’a yeni bir sefer daha, Ryanair Dalaman seferleri başladı

Dublin’den Dalaman’a 184 yolcusuyla dolu olarak gelen ilk uçak su takı ve törenle karşılandı.

Uçaktan inen yolculara YDA Dalaman Havalimanı personeli tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Dublin’den Dalaman’a başlayan uçuşlar nedeniyle YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve Ryan Air’i temsilen Nikolas Lardis (Ryanair Sales & Marketing Manager), Anna Dimou (Ryanair Sales & Marketing Executive), Ramazan Gümüş TGS Dalaman İstasyon Müdürü ile YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur birlikte pasta kestiler.

Ryan Air’in Dalaman’a yaptığı ilk sefer hakkında değerlendirmelerde bulunan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, ağırlıklı Avrupa olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerine uçan Ryanair Ryan Air’in Dalaman’a ilk seferini yaptığını ve Dublin’den kalkan uçağın Dalaman’a dolu olarak geldiğini belirterek, “Çağımızda uçakla seyahat eden insanların büyük bir bölümü uçuş tercihlerine internet üzerinden karar veriyor. Uçak rotalarını, bilet fiyatını araştırıyor. Connectivity çok önemli hale geldi. Yolcuların bölgemize erişimi sadece direk değil endirekt hatlardan da olabilecek , bu amaçla internet üzerinden bilgiye ulaşmak ve minimize maliyetle seyahat etmek bir yaşam biçimi haline geldi. Bu imkanları Low cost Airline firmaları sağlamaktadır. Ryan air in websitesini her gün 1.5 milyon kişi ziyaret etmektedir . Diğer bir ifadeyle dünyanın en büyük digital billboard’dudur. Seyahat edenler, tatil yapacağı veya gezeceği destinasyon hakkında websitelerde kapsamlı araştırma yapıyor. Dijital dünyadaki gelişmeleri takip etmek bu nedenle önemli hale geldi” dedi.

Bundan birkaç gün önce Marmaris’te Turizm ve Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü önderliğinde, YDA Dalaman Havalimanı ile turizm kuruluşları ev sahipliğinde Amadeus IT Group ile Tripadvisor yöneticilerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlediklerini kaydeden Güvenç, “Çalıştayda dijital dünyada Dalaman bölgesinin nasıl yer alacağı ve dijital dünyaya nasıl entegre olacağını ve bununla ilgili projeleri konuştuk. Bu çerçevede yakın bir tarihte dijital dünyada daha çok yer alacağız. Dolayısıyla havayolları ile seyahati tercih eden insanlar bölgemizle ilgili bilgilere daha kapsamlı ve daha hızlı erişecekler. Bize düşen görev, dijital alanda bölgenin tanıtımını kapsamlı şekilde yapmak” diye konuştu.

Dublin’den Dalaman’a ilk seferini yapan Ryan Air’in Avrupa’nın en çok yolcu taşıyan havayolu firması olduğunu hatırlatan Güvenç, firmanın 2017’deki yolcu sayısının 120 milyona ulaştığını belirterek “Firmanın hedefi 430 uçaklık filolarını daha da büyüterek 2020’li yıllarda 200 milyon yolcuya ulaşmak. Ryan Air’in Ortadoğu bölgesinde yeni başladığı seferlerle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Ryan Air bu sene Dublin ve Bratislava’dan Dalaman’a uçacaklar. Önümüzdeki yıllarda Litvanya Polonya ve Avusturya gibi ülkelerden Dalaman’a yeni uçuşlar planlıyoruz. Bölgemize ve turizm sektörüne hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Ryan Air firması yetkilisi Nikolas Lardis ise yaz boyunca Dublin’den Dalaman’a uçuş yapılacağını belirtti.