Dalaman’a yıldız yağmuru

Türk Rock müziğinin önde gelen isimleri 2-5 Ağustos tarihleri arasında Kayacık Sahili’nde, müzikseverler ile buluşacak. Ülke genelinde düzenlediği festivallerle yüzbinlerce müzikseveri, Türk Rock müziğinin yıldızlarıyla buluşturan Milyonfest, bu kez Ege’nin gözde tatil yörelerinden Dalaman’da müzikseverlere festival deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Festival kapsamında Yeni Türkü, Selda Bağcan, Umut Kuzey, Athena, Manga, Ceza, Gündoğarken, MFÖ, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Kurtalan Ekspres, Can Gox, Mor ve Ötesi, Mabel Matiz gibi isimler müzikseverler ile buluşacak.

Kayacık Sahili’nin son 1 yıl içerisinde ivme kazanarak, halkın huzurlu bir şekilde vakit geçirebildiği bir alan olduğunu kaydeden Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz; “Bu tarz bir organizasyonun ilçemizde yapılıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. İlçemizin ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacağını gördüğümüz bu alanın atıl durumdan çıkarak, festival yapılacak hale gelmesi bizi gururlandırıyor. Buraya gelecek misafirlerin müziğin ve denizin keyfini yaşayarak ilçemizden ayrılmaları için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

- “Marka değerini yükseltmeyi amaçlıyoruz”

10 bin ila 45 bin civarında katılımcı ile festivalin gerçekleşeceğini öngördüklerini dile getiren organizasyon sorumlusu Elif Çokgezen, ilçeye gelen misafirler için her türlü konforu sunacaklarını ifade etti.

Dalaman’ın marka değerini arttırmayı amaçladıklarını belirten Çokgezen; ”Milyonfest Dalaman çalışmaları geçen yıl Kasım ayında başladı. Festivallerin yapıldıkları bölgelerin marka değerini yükselttiğini, turizmini geliştirdiğini fark ettik. Yaptığımız araştırmalar bizi kontrollü eğlence sektörü ile tanıştırdı. Dalaman’ı, Alternatif Müzik ve Rock Festivali ile insanların koşa koşa geldikleri ve ortalama bütçeler ile tatil yapabildikleri bir bölge haline getirmek istiyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, geçmiş dönem ticaret odası başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Festivali geleneksel hale getirmeyi istediklerini söyleyen Çokgezen, sözlerini şöyle sürdürdü; “Festivalde iyi bir kadro yer alıyor. 24 sanatçı sahne alacak. Günde 7 performans olacak. Kamp alanlarımız var. Gençlerimizin sağlıklı ve kontrollü eğlenmelerini sağlayacak bir ortam olacak.”