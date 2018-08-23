Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 04:22

Dalaman’da 1 hektar orman kül oldu

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Dalaman’da 1 hektar orman kül oldu

23 Ağustos 2018 04:22


Edinilen bilgiye göre; Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Dalaman Şefliği Kargınkürü mevkiindeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter 9 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 İlk müdahale aracı,, 3 teknik personel, 3 orman muhafaza memuru ve 35 yangın söndürme işçisi katıldı.


Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç