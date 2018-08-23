Dalaman’da 1 hektar orman kül oldu

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Dalaman Şefliği Kargınkürü mevkiindeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter 9 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 İlk müdahale aracı,, 3 teknik personel, 3 orman muhafaza memuru ve 35 yangın söndürme işçisi katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.