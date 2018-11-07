Dalaman'da “Atatürk ve Muğla” konulu pul sergisi

Dalaman'da Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile özel bir okulunun işbirliğinde düzenlenen “Atatürk ve Muğla” konulu pul sergisinin açılışı yapıldı.

Dalaman kampüsündeki açılışa Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, PTT Başmüdür Yardımcısı Serhat Çelikcan, PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdürü Müşerref Kocabıyık, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

1924 yılından bu yana Atatürk ile ilgili pulların ziyaretçilere sunulduğu sergide filatelik ürünler beğeni topladı. Sergide ziyaretçiler ve öğrenciler, Anıtkabir Arttırılmış Gerçeklik programı yardımıyla Atatürk'ün silueti ile fotoğraf çekilme imkanı buldu.

“Pul geçmişten geleceğe bir mirastır”

PTT olarak pul koleksiyonculuğunun daha da ilerlemesi için bu tür sergilere önem verdiklerini belirten Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar; “Pullar üzerinde bir Milletin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel hatta askeri alanlardaki gelişimini izlemek mümkün olmaktadır. Bu anlamda pul koleksiyonculuğu yani filateli önemli bir uğraş olarak karşımıza çıkıyor. Pul geçmişten geleceğe bir mirastır. Özel hatıraların yaşatıldığı alandır. Tarihsel ve kültürel yolculuğumuzda pul sergilerimizde Anadolu insanın dünü ve bugünü pullar vasıtası ile anlatılabilmektedir.” dedi.

Atatürk'ün yanı sıra Muğla'nın turizmi ve doğasını konu alan 1012 pulun yer aldığı sergi 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.