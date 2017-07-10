Dalaman’da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Edinilen bilgiye göre; Ailesi ile birlikte tatil için Sarsala koyuna giden Efecan K. (8) denize girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu.

Koyda bulunan cankurtaranların dikkati sayesinde kısa sürede sahile çıkartılan K.’ya, sahilde tatil yapan bir doktor olay yerinde müdahale ederek hayata dönmesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri, K.’yı, ilk müdahalesinin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Efecan K., burada yapılan tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.