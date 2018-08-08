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08 Ağustos 2018 20:15

Dalaman’da esrar operasyonu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 20 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Dalaman’da esrar operasyonu

08 Ağustos 2018 20:15


Narkotik Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Dalaman Elcik Mahallesinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarı sonrası ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Dalaman Elcik Mahallesinde yapmış olduğu operasyonda 20 kilo 600 gram esrar ile birlikte E.O, Ş.O ve Y.C.O gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan şahıslardan Ş.O tutuklanırken diğer şahıslar mahkemece serbest bırakıldı.




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