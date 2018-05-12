Dalaman’da “İbrahim Şahidi” konferansı

Dalaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beytullah Uslu’nun araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilen “Muğla’nın Manevi Dinamizmi İbrahim Şahidi” konulu konferansa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, konuşmacı olarak katıldı.

Muğla Mevleviliğinin önemli isimlerinden olan ve 13 eseri bulunan Muğlalı İbrahim Şâhidi, tüm yönleriyle tanıtıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Beytullah Uslu, konferans ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bu konferansımız ile amacımız, Muğla’da Mevlevîliğin yayılmasına ve anlaşılmasına büyük katkı sağlayan, Muğla’da şiir geleneğini başlatan, derviş olan, Muğlalılara manevi yolda iyiyi, güzeli göstererek rehberlik yapan, Muğla’nın manevi kültürünü yükselten, aynı zamanda öğretmen olan, Şeyhlik yaptığı zaviyeyi okul gibi de kullanarak birçok öğrenci yetiştiren, Muğla’nın önemli bir değeri olan Şahidi’nin Dalamanlı öğrenciler tarafından tanınırlığının arttırılması ve İbrahim Şahidi’ye yönelik öğrencilerin farkındalıklarının sağlanması.” dedi.