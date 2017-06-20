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20 Haziran 2017 11:52

Dalaman’da “Kaskını Tak Formanı Kap” etkinliği

Dalaman Bisiklet Derneği (DABİSDE) "Kaskını Tak Formanı Kap" etkinliği düzenlendi.

Dalaman’da “Kaskını Tak Formanı Kap” etkinliği

20 Haziran 2017 11:52


Güvenli bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla, Şehit Mehmetçik Parkında düzenlenen etkinliğe bisiklet kaskı ile katılan çocuklara forma hediye edildi.


Etkinlikte, DABİSDE başkanı Bülent Özel, katılımcılara doğru vites kullanımı konusunda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ise kaza durumunda ne yapılması gerektiği hakkında bilgilendirmede bulundu.


Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, etkinliğin sponsoru iş adamı Ali Kacır’a plaket takdim etti.


İlçede kısa süre önce tamamlanan bisiklet yolunun daha aktif kullanılması gerektiğini dile getiren Başkan Şaşmaz, 1 Temmuz’da Kayacık Sahilinde açılışını yapacakları tesise bisiklet yolu ile gideceklerini aktardı.


Dalaman’da yarışlar ve festivaller ile isimlerini duyurduklarını ifade eden DABİSDE başkan yardımcısı Erkan Kutlumuş ise, etkinlikle; Atatürk Caddesindeki bisiklet yolunun kullanımının özendirilmesini, bisikletçilerin trafikte hak sahibi olduklarının pekiştirilmesini ve bisikletin emniyetli kullanımına dikkat çekilmesini amaçladıklarını vurguladı.


Formasını alan bisikletçiler, Atatürk Caddesinden, Şerefler Mahallesine kadar pedallayıp, Seyfettin İnce Caddesinden tekrar parka dönerek etkinliği sonlandırdı.




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