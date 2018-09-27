Dalaman'da MHP İlçe Başkanı'nın şehit babasını darp ettiği iddiası

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir şehit babası, MHP İlçe Başkanı tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Yaşanan olay cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, şehit babası Bahri Atakul, ATM'den para çekmek için bisikletiyle yola çıktı. Atakul, Atatürk Caddesi üzerinde MHP İlçe Başkanı Hasan Ş.'nin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yola düşen Atakul'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayın ardından İlçe Başkanı Hasan Ş. aracına binerek hızla uzaklaştı. Darp edilen Bahri Atakul ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili adli süreç başlattıklarını belirten Bahri Atakul, "Kamera kayıtları var. Benim şahısla alıp veremediğim yok. Anlam veremiyorum. Takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Şok içerisindeyim. 34 senelik esnafım hiç problemim olmadı. Üstüme atıldı ve beni yumruklamaya başladı. Şikayetçi oldum. Adli süreç başladı" diye konuştu.

Yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını dile getiren Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, "Bahri ağabey, Dalaman'ın değerli esnaflarından birisi. Aynı zamanda vatanın bütünlüğü için evladını vermiş bir büyüğümüz. Başına talihsiz bir olay geldi. Bunu münferit bir olay düşünüyoruz. Yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı kendisine meclis üyelerimiz ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. İlçemiz adına çok üzücü bir olay. Şiddetle kınıyoruz. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

MHP İlçe Başkanı Hasan Ş. ise işi nedeniyle şehir dışında bulunduğunu ve ilçeye geri döndüğünde konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarında, cadde üzerine aracını park eden Hasan Ş.'nin, yolun karşısına geçtiği ardından bisiklet yolunda seyir halinde olan Bahri Atakul'un üzerine doğru hamle yaptığı ve Atakul'un bisikletten düştüğü görülüyor. Olayın mağduru Bahri Atakul'un oğlu Hamza Atakul, 1993 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşmüştü.