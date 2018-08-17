Ekipler sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Dalaman sanayi sitesindeki kurbanlık hayvan satış noktasında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların, bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı. Ekipler, sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlarla, kurbanlık satıcılarına dağıttı. Satıcıları, her türlü dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, gördükleri şüpheli bir durum karşısında 112 acil çağrı merkezinden yardım almalarını istedi.