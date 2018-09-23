Dalaman'da servis sürücülerine eğitim

TİGEM konferans salonunda yapılan eğitimde polis memuru Hayrullah Kılıç, şoförlere bilgiler verdi. Eğitimde, yönetmelik değişikliği ve trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler verilirken, okul taşıtlarında ve şoförlerde aranan şartlar aktarıldı. Araçlarda, yönetmelikteki standart nitelikte ve sayıda ekipman bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Güldoğan, öğrenci servislerinin hayati önem taşıyan bir iş yaptıklarının bilincinde olarak çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğine değinerek; “Servis şoförlüğü çok büyük sorumluluk gerektiren bir görev. Önce devletimize sonrada sizlere emanet edilen yavrularımızın sağlıklı bir ortam eğitim-öğretime katılmalarını sağlamak için çalışıyoruz. İnşallah bu senede hiçbir sorun yaşamadan taşıma hizmetini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan, servis şoförleri ve rehberler katıldı.