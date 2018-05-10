Dalaman’da trafik haftası kutlaması

Dalaman trafik ekiplerince yapılan uygulamada, motosiklet ve otomobil sürücüleri durdurularak, çikolata ikram edildi. Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan uygulamada polis ekiplerinden çikolata ve kolonya alan sürücüler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ekipler emniyet kemeri ve kask kullanımına dikkat eden sürücülere teşekkür ederek, trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı. Hafta kapsamında Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Hayrullah Kılıç tarafından ilçedeki çeşitli ilkokullarda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Öğrencilerin aktif olarak katıldıkları, slayt ve videolu anlatımla desteklenen eğitimde, uyulması gereken temel trafik kuralları anlatıldı.