Dalaman'da trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Kargınkürü Mahallesi Göcek Tüneli çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fethiye'den Muğla istikametine seyir halinde olan E.O., (35) yönetimindeki 48 H 6628 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden Sebahattin Topal (67) idaresindeki 48 HL 822 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki sürücü ve araçlarda yolcu olarak bulunan A.K., U.K., G.K., yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Sebahattin Topal, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaralılardan Selahattin Topal ve G.K.'yi Dalaman Devlet Hastanesine, diğer yaralıları da Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan G.K., ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan otomobil sürücüsü Topal ise hayatını kaybetti.