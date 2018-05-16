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16 Mayıs 2018 14:06

Dalaman’da traktör devrildi: 1 ölü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Dalaman’da traktör devrildi: 1 ölü

16 Mayıs 2018 14:06


Kaza, Akkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinden, Akkaya Mahallesi’ne seyir halinde olan Metin Teke (42) idaresindeki 48 AF 957 plakalı traktör, Akkaya yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, devrilen, inşaat malzemesi yüklü traktörün altında kalan sürücü Teke’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Teke’nin cesedinin Ortaca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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