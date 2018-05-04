Dalaman’da Türkçülük Günü semineri

Dalaman Ülkü Ocakları binasındaki seminerde tarihçi Sezgin Yıldırım, katılımcılara bilgiler verdi.

Yıldırım, 1957 yılından buyana 3 Mayıs’ın Türkçülük Günü olarak kutlandığını belirterek, “2.Dünya savaşı Öncesi İnönü’nün Sovyetler birliği ile yakınlaşması sonucu, Devlette Atatürk’ün Türkçü ve milliyetçi kadrolarının tavsiye edilmesi ve yerlerine Sovyet rejimine yakın isimlerin getirilmesi üzerine ,Türkçü ve Türk milliyetçisi aydınlar rahatsız oldu. Devlet kadrolarının hızlı bir şekilde değişmeye başlaması üzerine, dönemin ünlü Türkçülerinden Nihal Atsız, Orhun dergisinden dönemin Başbakanı Saraçoğluna açık mektup yazması ile hükümet ve çevresinde ciddi tedirginlik oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışı çevrelerde yankı buldu. 26 Nisan 1944 de Sabahattin Ali’nin şikayeti ile mahkemeye çıkmak zorunda kalan Nihal Atsız’ı o günün gençleri adliyede yalnız bırakmayınca, mahşeri kalabalık nedeni ile mahkeme 3 mayısa ertelendi, 1944 yılının 19 Mayıs gençlik bayramında İnönü’nün, Türkçülük ve Türk milliyetçiliğini hedef alan ve ülkeye zararlı akımlar gibi gösteren bir konuşma yapması üzerine, Türkçüler ve Türk milliyetçiliği devletten dışlandığı gibi, mahkemelerce de suçlu ve mahkum edilmek üzere harekete geçildi. Atsız ile ilişkisi olan o dönemin tüm ünlü Türkçüleri ve milliyetçileri mahkemede hakim karşısına çıkarılarak zulme varan tavır ve tutumlar ile karşı karşıya kaldılar. 1947 yılına kadar süren mahkeme ve sıkıntılar, Türk Milliyetçilerinin ve Türkçülüğün Suçsuz bulunması ile Beratına karar verildi. Bu mahkemeler acı izler bıraksa da gençlerin ve aydınların Atsız’ı yalnız bırakmaması, birlik ve beraberliğin zirve yapması 1957 yılında yine Nihal Atsız’ın teklifi ile 3 Mayıs Türkçülük günü olarak kutlanmaya başlamıştır” dedi.