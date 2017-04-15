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15 Nisan 2017 23:25

Dalaman’da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 14 Nisan’da evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 73 yaşındaki Veli Arslan’dan haber alınamıyor.

Dalaman’da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

15 Nisan 2017 23:25


Edinilen bilgiye göre; Şerefler Mahallesinde oturan 73 yaşındaki Veli Arslan, 14 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi. Arslan’a ulaşamayan yakınları Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.


Babasının panik atak dışında bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden, kayıp Veli Arslan’ın oğlu İbrahim Arslan, “annem sabah 7 gibi kalkarak kahvaltıyı hazırlamış, ardından babamı kaldırmaya gittiğinde oda da olmadığını fark etmiş, bizde bir süre bekledikten sonra durumu yetkililere haber verdik. Ekipler arama çalışması başlattı ama şuana kadar bulamadık” diye konuştu.


Umutlarını kaybetmediklerini sözlerine ekleyen İbrahim Arslan, arama çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.




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