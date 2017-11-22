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22 Kasım 2017 15:50

Dalgalı denizde kaçmaya çalışırken yakalandılar

Bodrum’dan İstanköy (Kos) Adası’na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan bir grup göçmen ile Ukraynalı tekne kaptanı, Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Dalgalı denizde kaçmaya çalışırken yakalandılar

22 Kasım 2017 15:50


Geçtiğimiz gece saatlerinde, Gümbet açıklarında devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik botu, İstanköy Adası’na doğru seyir eden bir sürat teknesine ’dur’ ikazında bulundu. ’Dur’ ikazlarına uymayan Amerika bayraklı, 8 metre uzunluğundaki ’Aqua’ isimli sürat teknesi, Sahil Güvenlik botunun manevraları sonrasında durduruldu.


Durdurulan tekneden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen ile Ukrayna uyruklu kaptan yakalanarak bota alındı. Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler ile organizatör şüphelisi kaptan işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucunda ise, apart ve pansiyonlarda kalan 13 Suriye uyruklu göçmen kaçma hazırlığındayken yakalandı. Sahil Güvenlik ve polisin yakaladığı 45 göçmen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından yaşadıkları illere gönderildi.



Yalınayak çocuklar yürekleri sızlattı


Aileleri ile birlikte umut yolculuğuna çıkan küçük çocukların bakıma muhtaç halleri yürek sızlattı. Yaşları 1 ile 6 arasında olan çocuklardan bazıları yaşadıklarından habersiz karakol koridorlarını oyun alanına çevirdi. Bazı çocukların ise soğuk havaya rağmen ayaklarında ayakkabı ve çorap olmadığı görüldü.




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