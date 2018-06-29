Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 15:25

Dalgıçlar deniz dibine çalışma ofisi kurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okulu, Türkiye’deki deniz dibindeki güzelliklerine dikkat çekmek ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denizin 5 metre derinliğinde çalışma ofisi kurdu.

Dalgıçlar deniz dibine çalışma ofisi kurdu

29 Haziran 2018 15:25


Elite Dalış Okulundan 3 eğitmen Önder Diktaş, Aydın Tanal ve Hüseyin Baylan Fethiye Körfezi’ne tekneyle yarım saat mesafede bulunan Dalyan koyundaki dalış bölgesine gitti. Bir yıldır su altı eğitmeni olan Önder Diktaş, denizin 5 metre dibine masa, sandalye, bilgisayar, yazcı ve telefon indirdi. Deniz dibine kurulan çalışma ofisi sürüler halinde gezen balıkların da çevreye toplanmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Diktaş deniz dibinde kurulan ofiste çalışırken, Tanal ve Baylan ise bu anları su altı kamerasıyla görüntüledi. Bilgisayarın ekranında ’Strese değil maviliklere dalın’ yazısının da yer aldığı etkinlikte, yirmi dakika su altında kalan dalgıçlar daha sonra eşyalarla birlikte yüzeye çıkıp tekneyle geri döndü.


Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha öncede deniz dibinde bisiklet sürme, uyama, tavla oynama, su altı evliliği gibi farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.


Yapılan etkinliklerin insanların daha çok ilgisini çektiğini fark ettiklerini ve dalışa ilgilerini artırdığını ifade eden Diktaş, "Bu kez su altında ofis kurduk. Deniz dibine bilgisayar, faks, telefon cihazı, Atatürk portresi indirdik. Çalışmamız yaklaşık 20 dakika sürüdü. Bu tür aktiviteler dalış turizmi için yararlı olduğunu ve daha çok tanıtıcı oluyor" dedi.


Diktaş, amaçlarının Türkiye’deki su altı güzelliklerini vatandaşlara tanıtmak olduğunu vurguladı. Fethiye’de yaklaşık 50 dalış noktası bulunduğunu dile getiren Diktaş, herkese hayatlarında bir kez olsun dalış yaparak su altı güzelliklerini görmeleri tavsiyesinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç